"Россети Северный Кавказ" на 7 % перевыполнили ремонтную программу 2021 года

Новости

Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
На прошлой неделе половина пострадавших в ДТП детей в Москве были пассажирами 14:36
В Подмосковье на Крещение откроют подогретые купели 14:22
Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян 14:17
Глава ОКР назвал медальный план на Олимпиаду в Пекине 14:17
Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести" 14:16
МЧС: В этом году резко вырастет число легальных крещенских купелей 14:16
В Индонезии объявили имя новой столицы 14:08
Фото: В Москве прощаются со вдовой Мягкова Анастасией Вознесенской 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 17:37

"Россети Северный Кавказ" на 7 % перевыполнили ремонтную программу 2021 года

"Россети Северный Кавказ" в 2021 году с превышением плана реализовали в регионах Северо-Кавказского федерального округа программу технического обслуживания и ремонта. Выполнение основных физических показателей составило 107 %.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" запланированный объем работ перевыполнен на 9 %. На 8 % - в филиале "Севкавказэнерго". Специалисты АО "Чеченэнерго" реализовали 107 % от утвержденного годового объема ремонтной кампании. В Ингушетии и на Ставрополье выполнение основных физических объемов программы составило 103 %. В Кабардино-Балкарии по основным номенклатурам работ годовой план перевыполнен на 2 %. В Дагестане комплекс мероприятий по подготовке к работе в сложных погодных условиях зимы реализован на 100 %.

Готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2021/22 годов, "Россети Северный Кавказ" в регионах своей электросетевой деятельности отремонтировали 2 778 километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и 704 километра воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ).

Традиционно в числе приоритетных направлений - ремонт подстанционного оборудования. Энергетики выполнили на питающих центрах ремонт 41 силового трансформатора, 2343 коммутационных аппаратов, заменили 306 опорно-стержневых изоляторов.

В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 4 228 трансформаторных подстанциях и 1 046 трансформаторах.

Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 456 гектаров трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях.

Основную часть работ специалисты компании выполнили хозяйственным способом.

"При реализации ремонтной кампании мы, как и всегда, руководствовались принципами эффективности, качества и безопасности. Следующая наша задача - пройти осенне-зимний период с высокими показателями надежности", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"