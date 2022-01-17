"Россети Северный Кавказ" на 7 % перевыполнили ремонтную программу 2021 года

"Россети Северный Кавказ" в 2021 году с превышением плана реализовали в регионах Северо-Кавказского федерального округа программу технического обслуживания и ремонта. Выполнение основных физических показателей составило 107 %.

В зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" запланированный объем работ перевыполнен на 9 %. На 8 % - в филиале "Севкавказэнерго". Специалисты АО "Чеченэнерго" реализовали 107 % от утвержденного годового объема ремонтной кампании. В Ингушетии и на Ставрополье выполнение основных физических объемов программы составило 103 %. В Кабардино-Балкарии по основным номенклатурам работ годовой план перевыполнен на 2 %. В Дагестане комплекс мероприятий по подготовке к работе в сложных погодных условиях зимы реализован на 100 %.

Готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2021/22 годов, "Россети Северный Кавказ" в регионах своей электросетевой деятельности отремонтировали 2 778 километров линий электропередачи класса напряжения 0,4-20 кВ и 704 километра воздушных линий высокого напряжения (35-110 кВ).

Традиционно в числе приоритетных направлений - ремонт подстанционного оборудования. Энергетики выполнили на питающих центрах ремонт 41 силового трансформатора, 2343 коммутационных аппаратов, заменили 306 опорно-стержневых изоляторов.

В распределительных сетях 10(6)/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 4 228 трансформаторных подстанциях и 1 046 трансформаторах.

Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 456 гектаров трасс воздушных линий от поросли, которая могла спровоцировать отключения электроэнергии при неблагоприятных погодных условиях.

Основную часть работ специалисты компании выполнили хозяйственным способом.

"При реализации ремонтной кампании мы, как и всегда, руководствовались принципами эффективности, качества и безопасности. Следующая наша задача - пройти осенне-зимний период с высокими показателями надежности", - отметил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"