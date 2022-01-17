В Ставрополе пройдет финал студенческого конкурса Союзного государства

Юбилейный финал российско-белорусского конкурса красоты и творчества соберет цвет студенчества Союзного государства в Ставрополе в ближайшую среду, 19 января, сообщила БЕЛТА один из лидеров молодежного движения Беларуси Варвара Серова, уточнив, что он продлится до 25 января.

В состав участниц конкурса "Королева студенчества - 2021", пояснила она, вошли двенадцать победительниц национальных этапов конкурса. Беларусь будут представлять в этом году четыре участницы: студентки из Витебска Валерия Фомченко и Виктория Воробьева, из Гродно Карина Сорговицкая и студентка минского университета МИТСО Арина Кулик.

Программа праздничного мероприятия предельно насыщенная. В течение недели пройдут тематические акции, пресс-конференции и фото-сессии. А в день освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков участницы конкурса посетят мемориал "Огонь вечной славы". Они встретятся с женщинами-ветеранами Великой Отечественной войны и с успешными многодетными матерями. Кроме того, сообщила секретарь ЦК БРСМ, "пройдет мероприятие с выносом больших полотен белорусского и российского флагов".

На финальном этапе конкурса, который намечен на 24 января, "финалистки сразятся в ораторском, интеллектуальном, творческом конкурсах, дефиле в свадебных платьях, национальных костюмах и вечерних нарядах", - добавила Варвара Серова.

Организаторами конкурса, который проходит в этом году при поддержке правительства Ставропольского края, выступают Белорусский республиканский союз молодежи и Российский союз молодежи, уточняет агентство.