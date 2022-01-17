Астрахани присвоят звание "Город трудовой доблести"

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обратился с просьбой к Владимиру Путину присвоить Астрахани почетное звание "Город трудовой доблести".

"Эта просьба и моя, и всех астраханцев, но прежде всего, наверное, астраханских ветеранов", - сказал он на встрече с президентом. Бабушкин напомнил, как в сентябре 1942 года 28-я армия в голых калмыцких степях остановила фашистов на левом фланге Сталинградского фронта.

"В это время в Астрахани работало 80 госпиталей, находился штаб Сталинградского фронта. Это был крупный транспортный узел, и промышленность работала, что называется, для фронта, для победы", - рассказал губернатор. Бабушкин добавил, что собраны все архивные документы и получено заключение Российской академии наук.

Владимир Путин поддержал инициативу губернатора, отметив, что астраханцы заслуживают этого звания. "Астрахань, астраханцы, безусловно, внесли существенный вклад в победу над нацизмом", - сказал президент.