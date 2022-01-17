Для поисков волгоградской школьницы привлекли водолазов

В Камышинском районе Волгоградской области продолжаются поиски пропавшей без вести 15-летней девочки, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК России Дарья Буянова.

Утром 13 января юная жительница села Чухонастовка направилась в школу, однако до образовательного учреждения не дошла. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Следователи осмотрели дом несовершеннолетней, допросили ее родственников, соседей, преподавателей и одноклассников, назначен комплекс судебных экспертиз. Проверяются различные версии.

К поискам привлекли также сотрудников полиции, МЧС, Министерства обороны, охотников, егерей, волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт" и местных жителей. Для координации работы в Чухонастовку направлен руководитель отдела криминалистики регионального управления СК.

Всего в поисках задействовано свыше 300 человек, среди них даже двое водолазов. Мероприятия затруднены неблагоприятными погодными условиями. Но уже прочесали всю местность по возможному пути девочки к школе. Водолазы обследовали незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Применялись квадрокоптеры. Также осмотрели заброшенные дома, территорию машинно-транспортной мастерской и сельское кладбище. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "убийство", продолжается.