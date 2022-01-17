Энергетики увеличили мощность крупному производителю бытовой химии

Новости

Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф 07:55
Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения от "Ванкувера" 07:47
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях 07:40
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске 06:50
Вильфанд пообещал москвичам аномальное тепло и метели в начале недели 06:08
Прожившему несколько дней в аэропорту мужчине нашли работу в Магадане 05:46
Более 60 процентов сербов поддержали внесение изменений в конституцию 05:18
Северная Корея запустила две баллистические ракеты 04:38
Инфекционист Поздняков: "Омикрон" вызывает у детей тяжелый бронхит 03:58
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19 03:14
Врач Нина Аслам назвала неожиданный симптом "омикрон"-штамма 02:35
Почти три тысячи авиарейсов отменили в США из-за снежной бури 01:57
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях 01:30
Помощник президента США Салливан анонсировал новые контакты с Россией 01:05
Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве 00:16
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений 16.01.2022
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 16.01.2022
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 16.01.2022
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 16.01.2022
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 16.01.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 16.01.2022
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 16.01.2022
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 16.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 08:30

Энергетики увеличили мощность крупному производителю бытовой химии

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
"Россети Юг" обеспечили дополнительную мощность одному из крупнейших в России производителей моющих, чистящих и полирующих средств - ООО "ТД ГраСС". Общая мощность присоединенного оборудования составила 4,9 МВт.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Производственная площадка размещена на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба, расположенном недалеко от г. Волжского. Объем выпуск продукции составляет порядка 120 тыс. тонн в год.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
До 2028 года энергетики подключат к сетям новые объекты ВИЭ-генерации

Это бытовая и автохимия, моющие средства для клининга, средства для бассейнов. Продукция компании поставляется во все регионы России и в 67 стран мира.

У предприятия большие планы по развитию. В эксплуатацию введен новый цех, ожидается строительство роботизированного склада. Это позволит расширить ассортимент товаров и обеспечить еще 300 рабочих мест к существующим 1300 для жителей из близлежащих районов области и г. Волжского.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

В Кремле назвали НАТО "орудием конфронтации"
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Эксперты "Вектора" оценили живучесть "омикрона" на различных поверхностях
Первые заразившиеся "омикроном" выявлены в Бурятии и Красноярске
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей