Энергетики увеличили мощность крупному производителю бытовой химии

"Россети Юг" обеспечили дополнительную мощность одному из крупнейших в России производителей моющих, чистящих и полирующих средств - ООО "ТД ГраСС". Общая мощность присоединенного оборудования составила 4,9 МВт.
Фото: ПАО "Россети Юг"
Производственная площадка размещена на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба, расположенном недалеко от г. Волжского. Объем выпуск продукции составляет порядка 120 тыс. тонн в год.
Это бытовая и автохимия, моющие средства для клининга, средства для бассейнов. Продукция компании поставляется во все регионы России и в 67 стран мира.
У предприятия большие планы по развитию. В эксплуатацию введен новый цех, ожидается строительство роботизированного склада. Это позволит расширить ассортимент товаров и обеспечить еще 300 рабочих мест к существующим 1300 для жителей из близлежащих районов области и г. Волжского.