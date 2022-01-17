Энергетики увеличили мощность крупному производителю бытовой химии

"Россети Юг" обеспечили дополнительную мощность одному из крупнейших в России производителей моющих, чистящих и полирующих средств - ООО "ТД ГраСС". Общая мощность присоединенного оборудования составила 4,9 МВт.

Производственная площадка размещена на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба, расположенном недалеко от г. Волжского. Объем выпуск продукции составляет порядка 120 тыс. тонн в год.

Это бытовая и автохимия, моющие средства для клининга, средства для бассейнов. Продукция компании поставляется во все регионы России и в 67 стран мира.

У предприятия большие планы по развитию. В эксплуатацию введен новый цех, ожидается строительство роботизированного склада. Это позволит расширить ассортимент товаров и обеспечить еще 300 рабочих мест к существующим 1300 для жителей из близлежащих районов области и г. Волжского.