Синоптики рассказали, когда в Сочи наступит потепление

В пятницу в Сочи ожидается потепление, сообщил "РГ" заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.

- С 21 января температурные потоки сменятся на южные, - отметил он. - В прибрежном кластере температура воздуха составит ночью +3-4 градуса, а днем +6-8. Основное тепло наступит 22 января - до +6 градусов ночью и до +10 днем.

По словам эксперта, с завтрашнего дня на курорте прогнозируется понижение температуры воздуха. 18 января в предгорной и горной зонах ожидается 0 градусов, днем - небольшой минус, а также усиление ветра до 18 метров в секунду. 19 января будет -5…-6 градусов в горах и -2…-3 - около моря.

Как ранее сообщала "РГ", в ночь на субботу на Сочи обрушился мощный снегопад - выпало более 100 миллиметров осадков. В выходные устраняли последствия удара стихии.

В понедельник утром в прибрежном кластере температура воздуха составляла -2 градуса, а днем потеплело до трех градусов, в горах - устойчивый минус.

После новогодних каникул основной поток отдыхающих схлынул, но зимний сезон продолжается. Как уточнили "РГ" в мэрии, сейчас в Сочи средняя загрузка составляет 66 процентов, а на курорте находятся 85,7 тысячи туристов.

Напомним, в праздничные дни курорт посетили более 270 тысяч человек.