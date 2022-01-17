В аэропорту Сочи пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

В аэропорту Сочи сотрудники транспортной полиции сняли пассажира с вылетающего рейса из-за отказа надеть медицинскую маску, сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть линейного отдела полиции воздушной гавани от диспетчера поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением Сочи - Екатеринбург требуется наряд сотрудников транспортной полиции.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что причиной вызова стало ненадлежащее поведение одного из пассажиров. По словам бортпроводников, во время посадки в самолет они обратились к одному из пассажиров с просьбой надеть маску, на что он, возмутившись, ответил отказом. Командиром экипажа было принято решение отстранить пассажира от полета и вызвать полицию.

Полицейские доставили 33-летнего жителя Курганской области в дежурную часть, где составили административный протокол о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Материал направлен в суд Адлерского района.