Житель Сочи получил срок за убийство бездомной собаки

В суде Лазаревского района Сочи рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Об этом в понедельник рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как выяснилось, 20 августа прошлого года около 17.00 в Дагомысе, на парковке магазина "Магнит", мужчина 1990 года рождения избил битой бездомную собаку, нанеся ей множественные травмы, из-за которых животное скончалось.

Суд ограничил свободу подсудимого на полгода с обязанностью не покидать место жительства без уведомления специализированного государственного органа, в который он обязан являться два раза в месяц для регистрации. Приговор не вступил в законную силу.