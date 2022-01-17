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17.01.2022 09:08
Рубрика: Происшествия

В Челябинске при пожаре в многоэтажке погибли три человека

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске случился пожар в многоэтажном жилом доме на улице Молодогвардейцев. После того, как он был потушен, в квартире нашли тела двух мужчин и женщины. Еще одного мужчину из пылающего жилища удалось спасти.

Фото: Istock
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- На момент прибытия противопожарной службы в подъезде было сильное задымление - горела квартира на первом этаже, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

С помощью спасательных комплектов из опасной зоны вывели пять человек, в том числе - двух детей. Еще 15 вышли на улицу сами.

При тушении квартиры были обнаружены три человека без признаков жизни. Еще одного спасатели передали в руки медиков "скорой".

По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного, уточнили в региональном управлении СК. По факту гибели людей начата проверка.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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