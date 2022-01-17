В Екатеринбурге девочки погибли от отравления дымом

В Екатеринбурге в частном доме на Источной случился пожар. Оставшиеся без присмотра девочки 2017 и 2018 годов рождения погибли из-за отравления продуктами горения.

Как передает старший помощник руководителя Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, 34-летняя мать детей ушла со своим сожителем в магазин. Пока они отсутствовали, в одной из комнат произошло возгорание. Вернувшись, мать обнаружила дочерей в тяжелом состоянии. На "скорой" их повезли в больницу, но спасти не смогли - в дороге малышки скончались.

Возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, семья, в которой воспитывались дети, является неполной и неблагополучной. Мать раньше уже привлекалась к ответственности не только за ненадлежащее воспитание, но и за побои.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправная проводка (в доме нет печного или центрального отопления, он обогревался только за счет электроприборов).

"При осмотре тел девочек внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщил пресс-секретарь полиции. - Скорее всего, дети надышались смертельным едким дымом".