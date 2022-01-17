У главного конкурента Lada Niva появилась пятидверная версия

В рамках Токийского автосалона был представлен пятидверный Suzuki Jimny, созданный студентами колледжа NATS (Nihon Automotive Technology School). Концепту дали звучное имя: "Бог бездорожья".

В качестве донора был выбран Suzuki Jimny 2019 года выпуска. Для установки дополнительных дверей кузов и раму распилили пополам и сделали вставку длиной 400 мм, которая при этом никаким образом не повлияла на свободное пространство задних пассажиров, так как места креплений заднего дивана и передних кресел остались прежними.

Задние двери были изготовлены непосредственно под этот проект. Из-за увеличения размеров и добавления пары дверей молодым специалистам пришлось перенести горловину топливного бака и лючок вплотную к задней части кузова.

Но пять дверей вряд ли могут являться оправданием имени "Бог бездорожья". Пятидверный Suzuki Jimny получил 152-миллиметровый лифт подвески и 17-дюймовые колёса с дисками Black Rhino Riot на шинах Toyo Open Country A/T, что потребовало установки расширителей колёсных арок. Также внедорожник оснастили силовым бампером со встроенной лебёдкой, внедорожный бампер со встроенной лебедкой, защиту из труб по всему периметру, светодиодную панель над лобовым стеклом, экспедиционный багажник с палаткой.

Также был модернизирован двигатель: его оснастили турбокитом и перенастроили блок управления, что в итоге позволило снять с 1.2 литра 122 л.с. и 179 Нм. Напомним показатели стокового мотора: 102 л.с. и 130 Нм.

"Бог бездорожья" является лишь концептом, но у Suzuki есть планы по выпуску заводской пятидверной модификации Jimny.