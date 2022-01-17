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Умер Даллас Фрейзер, автор песен Элвиса Пресли и Дайаны Росс

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    17.01.2022, 14:51
Текст:   Олег Усков

Скончался американский певец и автор песен Даллас Фрейзер, большая звезда музыки кантри. На счету Далласа, помимо прочего, такие хиты, как Elvira, Alley Oop (первое место в национальных чартах) группы The Hollywood Argyles и Beneath Still Waters Эммилу Харрис.

По сообщениям СМИ, Фрейзер умер 14 января в Теннеси на 83-м году жизни в результате осложнений, вызванных двумя перенесенными инсультами.

Фрейзер родился в Оклахоме в 39-м. Вырос в Калифорнии. Подростком играл с Ферлином Хаски, одним из главных людей в раннем коммерческом кантри. Первый сингл выпустил, когда ему было четырнадцать, первый альбом - в 66-м.

Песни Далласа были необычайно востребованы - их записывали десятки величин, включая Дайану Росс, Энгельберта Хампердинка, Джерри Ли Льюиса, Бренду Ли, Элвиса и так далее.

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