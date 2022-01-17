Умер режиссер "Прелюдии судьбы" Сергей Лисецкий

16 января в возрасте 95 лет скончался советский, украинский режиссер, оператор и педагог Сергей Афанасьевич Лисецкий. О смерти заслуженного деятеля искусств Украины сообщает национальная пресса и коллеги кинематографиста в соцсетях.

Лисецкий родился 13 февраля 1926 года в Киеве. Фотографией увлекся еще в юности, в 1939-м купив свой первый аппарат. Участник Великой Отечественной войны - воевал на 2-ом и 1-ом Украинских фронтах, был разведчиком. В феврале 1945-го, возвращаясь с разведгруппой с задания в тылу противника, в ходе которого были обнаружены немецкие танки и скопление пехоты, на обратном пути натолкнулся на засаду. Группа приняла бой. В нем Лисецкий лично уничтожил четырех фашистов. Был награжден.

В 1956-м окончил ВГИК. Работал оператором на Киевской киностудии художественных фильмов имени Довженко. Как оператор-постановщик снял фильмы "Солдатка", "Радость моя", легендарную картину с Анофриевым "Проверено - мин нет", "Платон мне друг", "Тайны святого Юра". Как режиссер - музыкальную мелодраму с Евгением Лебедевым "Прелюдия судьбы" (1984 год) и ряд документальных фильмов.

Преподавал в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.