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Умер режиссер "Прелюдии судьбы" Сергей Лисецкий

Новости
    17.01.2022, 16:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

16 января в возрасте 95 лет скончался советский, украинский режиссер, оператор и педагог Сергей Афанасьевич Лисецкий. О смерти заслуженного деятеля искусств Украины сообщает национальная пресса и коллеги кинематографиста в соцсетях.

Лисецкий родился 13 февраля 1926 года в Киеве. Фотографией увлекся еще в юности, в 1939-м купив свой первый аппарат. Участник Великой Отечественной войны - воевал на 2-ом и 1-ом Украинских фронтах, был разведчиком. В феврале 1945-го, возвращаясь с разведгруппой с задания в тылу противника, в ходе которого были обнаружены немецкие танки и скопление пехоты, на обратном пути натолкнулся на засаду. Группа приняла бой. В нем Лисецкий лично уничтожил четырех фашистов. Был награжден.

В 1956-м окончил ВГИК. Работал оператором на Киевской киностудии художественных фильмов имени Довженко. Как оператор-постановщик снял фильмы "Солдатка", "Радость моя", легендарную картину с Анофриевым "Проверено - мин нет", "Платон мне друг", "Тайны святого Юра". Как режиссер - музыкальную мелодраму с Евгением Лебедевым "Прелюдия судьбы" (1984 год) и ряд документальных фильмов.

Преподавал в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

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