Умер соавтор "Приключений итальянцев в России" Владислав Шпак

14 января в Москве на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался артист цирка, старейший режиссер-педагог ГУЦЭИ, последний советский специалист по клоунаде и музыкальной эксцентриаде Владислав Дмитриевич Шпак.

О смерти заслуженного работника культуры РСФСР сообщает паблик "Российский цирк".

Владислав Шпак родился 6 марта 1940 года. В 1960-м окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. В 1962-м поступил в ГИТИС на отделение режиссуры под руководством народного артиста СССР Охлопкова, совмещая учебу с преподаванием в ГУЦЭИ.

В семидесятые работал во Вьетнаме в Ханойском цирке, награжден двумя медалями Дружбы ДРВ и СРВ Вьетнам. В 1993-м организовал свой авторский театр миниатюрной эксцентриады - "МЭКС". Автор книги "Мастерство артиста цирка".

Работал над созданием картин "Достояние республики", "Приключение итальянцев в России" и "Путешествие мсье Перришона" - как постановщик цирковых номеров и эксцентрических эпизодов.