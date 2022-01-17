Умерла представлявшая Австрию на "Евровидении" певица Кармела Коррен

16 января в Лондоне скончалась австрийская певица и актриса израильского происхождения Кармела Коррен (урожденная Бицман). Артистка умерла на 84-м году жизни. Некролог появился на официальном сайте "Евровидения".

Бицман родилась в 1938-м в Тель-Авиве. С детства мечтала заниматься танцами, однако из-за перенесенной травмы от затеи пришлось отказаться и переключиться на песнопения. И не зря - в 1956-м на одном из выступлений в Иерусалиме ее заметил знаковый американский продюсер Эд Салливан. И, закончив военную службу в израильской армии, Бицман отправилась с ним на гастроли в США. Дальше - больше: Бицман знакомится с Клиффом Ричардом, с которым участвует в гастрольных турах.

В 1960-х артистка переехала в Австрию, стяжав большой успех в немецкоговорящих странах и подписав контракты со звукозаписывающими лейблами Ariola, Vogue и Decca. Тогда же дебютировала на экранах, неоднократно появляясь в фильмах и сериалах.

В 1963-м Кармела представляла Австрию на "Евровидение" с песней Vielleicht geschieht ein Wunder, заняв седьмое место.

С 1966 по 1970 год была замужем за продюсером Хорстом Гейгером, которому родила сына и дочь.

В последние годы жила во Флориде, в США.