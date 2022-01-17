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Рубрика: В мире

В новой стратегической концепции ЕС будет упоминание о России

Текст: Александр Гасюк
В понедельник в представительстве Евросоюза в России прошла презентация приоритетов начавшегося председательства Франции в Совете ЕС. С 1 января 2022 года и в ближайшие полгода Париж и Европейский Союз намерены сосредоточиться на строительстве "более суверенной Европы", "борьбе с изменениями климата", "созданием механизма углеродного регулирования" и ряде других важных приоритетов, сообщил посол Франции в РФ Пьер Леви российским журналистам на пресс-брифинге. C учетом того, что именно на период стартовавшего председательства Франции в ЕС запланировано принятие Брюсселем так называемого "Стратегического компаса" - первой в истории обобщенной концепции военной автономии "единой Европы" с углубленным анализом угроз и вызовов глобальной безопасности - корреспондент "РГ" поинтересовался у г-на Леви, будет ли в этом документе упомянута Россия и если да, то в каком ключе.
Фото: Александр Гасюк Фото: Александр Гасюк
Фото: Александр Гасюк

"Что такое "Стратегический компас"? Это своеобразный стратегический обзор. И я думаю, что его основа - это начать общий анализ стратегического окружения, угроз и возможностей. Не только в Европе, но и в целом в мире", - пояснил корреспонденту "РГ" посол Франции в РФ.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
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По его словам, отношения с Россией - это один из самых противоречивых вопросов между странами-членами ЕС ввиду объективных причин, связанных с историей и географией.

"Задача - прийти к глобальному видению о том, что такое интересы Европы, и связать их с европейскими и национальными интересами. Определенно, Россия упомянута (в "Стратегическом компасе ЕС" - прим. "РГ"), также как Россия упомянута и в стратегической концепции НАТО. Надо иметь ввиду тот факт, что дискуссии по стратегической концепции ЕС будут проходить в период большой напряжённости в Европе. И это, очевидно, не помогает. Посмотрим, как продолжится дискуссия. Такие документы создаются не для того, чтобы фокусироваться на краткосрочных проблемах, а на более широких взглядах на европейские интересы", пояснил г-н Леви.

При этом высокопоставленный французский дипломат напомнил, что ЕС не является военным союзом. Согласно ему, с учетом того, что большинство стран Евросоюза являются членами НАТО в "Стратегическом компасе" следует ожидать согласованности европейского подхода и долгосрочных отношений ЕС с НАТО. "Это будет интересное дело", заметил посол Леви.

Действительно интересно: если в последней стратконцепции Североатлантического альянса, утвержденной еще в 2010 году, Россия считалась "стратегическим партнером", то в новой версии этого основополагающего документа, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, формулировка будет совершенно иная и с акцентом на раздуваемую натовцами "российскую угрозу". В последнее время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно давал понять, что иного ожидать не приходится. И если антироссийские положения новой концепции альянса перекочуют и в "Стратегический компас" ЕС, то о перспективах деэскалации политических связей между Москвой и Брюсселем можно забыть. Скорее, "компас" будет воспринят российской стороной в качестве очередного подтверждения нежелания "единой Европы" идти на "разморозку" отношений и официально взятом ею курсе на сдерживание России.

Фото: AP
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Напомним, что разработку "Стратегического компаса" верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые подтвердил в минувшем ноябре. Согласно блогу Борреля на сайте внешнеполитической службы ЕС, "в сердце "компаса" будет не только описание угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся, но и руководство к действию". Предполагается, что в концепции будут перечислены гибридные, кибер, миграционные и другие угрозы и вызовы, с которым сталкивается европейское объединение в современном мире, а также пути их нейтрализации и повышении автономии Европы в области обороны и безопасности. Согласно анонсированным планам Брюсселя, этот доктринальный документ планируется принять на Совете ЕС в марте 2022 года.

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