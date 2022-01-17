В танковой армии ЗВО проходит командно-штабная тренировка

В понедельник вечером пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на территории пяти субъектов РФ началась командно-штабная тренировка с руководящим составом 1-й танковой армии. Речь, по всей видимости, идет в том числе о местах базирования этого соединения - Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

Объявлено, что там при решении задач военные применят современные комплексы "Редут-2УС", пункты управления связи, командно-штабные машины типа Р-166 "Артек", П-260. А также радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП "Андромеда-Д", антенные модули Р-431-АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи "Белозер".

"В тренировке будут задействованы стационарные узлы связи объединения, соединений и воинских частей, а также развернуты на полигонах полевые узлы связи. Офицерский состав решит задачи по управлению войсками с помощью защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых коммуникационных каналов между штабами и абонентами", - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Сообщается, что в ходе тренировки командирам предстоит решить более полусотни вводных по маневрированию основными силами, переброске войск и проведению точечных ударов по позициям условного противника. "В мероприятии принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО", - уточнили пресс-службе.

Надо иметь в виду, что командно-штабная тренировка не предполагает масштабного использования войск. Командиры разного уровня "воюют" главным образом на картах и компьютерах. Но для принятия решений и докладов вышестоящему начальству используют реальные средства связи, разведки и управления. Отсюда - относительно небольшое для танковой армии применение на этой тренировке личного состава, вооружения и боевой техники.