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Вышел трейлер мультфильма про Пиноккио - с оригинальным Буратино

Новости
    17.01.2022, 11:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

На YouTube-канале SonyPicturesRU представлен трейлер российского полнометражного мультфильма "Пиноккио. Правдивая история". При этом ценно отметить, что главный герой говорит в ленте голосом Дмитрия Иосифова, сыгравшего Буратино в картине Нечаева 1975 года.

Синопсис нового прочтения одной из самых известных сказочных историй следующий. Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, убегает из дома и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Сделав говорящую куклу гвоздем программы, гнусный Моджафоко собирает в каждом городе по пути следования полные залы, а в это время его помощники-прощелыги Кот и Лиса обчищают дома горожан. Причем Пиноккио и понятия не имеет об этом, конечно. Ибо ослеплен - кукла влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко. Да вот только шансов добиться взаимности маловато, ведь он деревянный. И тогда старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.

Еще тут есть говорящий конь - без говорящий коней у нас теперь вообще никак.

Режиссер, соавтор сценария и сопродюсер - Василий Ровенский, продюсер кинолинеек "Тропа смерти" и "Одноклассницы", среди прочего.

В кино - с 17 февраля.

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