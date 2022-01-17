Указ главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2022 года № 2267 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "15 января 2022 года" заменить словами "1 марта 2022 года";

2) в пункте 2:

а) в подпункте 7 слова "с 06.00 до 01.00 часов" заменить словами "с 06.00 до 00.00 часов";

б) в подпункте 20 слова "с 06.00 до 01.00 часов" заменить словами "с 06.00 до 00.00 часов";

3) в пункте 2.1:

а) абзац шестой подпункта 1 после слов "организаций дополнительного образования" дополнить словами ", творческих студий и иных организаций для досуга детей";

б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) с 15 января 2022 года в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, расположенные на территории городского округа "город Якутск".".

2. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибывшим из-за рубежа, в течение 14 календарных дней со дня контакта.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции.";

2) в пункте 2.8 цифры "2.9" заменить словами "абзаца второго пункта 2.9";

3) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА), полученный не ранее чем за 72 часа, при выходе на работу из отпусков или иных дней отдыха:

продолжительностью более 2 календарных дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней;

в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней.";

4) подпункт 5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"5) обеспечить соблюдение режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей (при невозможности перевода предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством) следующими работниками:

члены семей которых или лица, совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8 настоящих Правил;

контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.8 настоящих Правил;

контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), прибывшим из-за рубежа;";

5) подпункт 7 пункта 3.3 после слов "более 2 календарных дней" дополнить словами ", а в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







