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17.01.2022,  
09:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии

Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

В России завершили испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии. Он готов к началу работ для принятия на снабжение в войска.

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех" / РИА Новости
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Об этом в соцсети сообщила Военно-промышленная компания. Здесь добавили, что "ВПК-Урал" в ходе испытания подтвердил тактико-технические характеристики. Машина способна разгоняться до 100 километров в час, на ней усилена противоминная защита. При взрыве фугаса весом в шесть килограммов она защищает сотрудников внутри. Есть еще возможность усилить безопасность - установить на бронированный корпус дополнительные экраны.

Высокие характеристики подвижности достигаются наличием дизельного двигателя ЯМЗ-536 мощностью в 360 лошадиных сил. Запас хода - одна тысяча километров.

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