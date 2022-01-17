Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей

Зять первого президента Казахастана Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Его заявление было опубликовано пресс-службой палаты.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - отметил Кулибаев. По его словам, за эти годы удалось добиться многого, был налажен конструктивный диалог бизнеса и власти, создан благоприятный бизнес-климат.

Как заявили в правлении Нацпалаты, там с уважением относятся к решению Кулибаева. "Тимур Кулибаев стоял у истоков создания Национальной палаты предпринимателей и внес большой вклад в становление палаты как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти", - отметили в правлении.

На очередном заседании президиума его члены определят кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя.

Примечательно, что ранее руководящие посты в крупных компаниях покинули другой зять Назарбаева (муж младшей дочери) Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, состоящий в отношениях со старшей дочерью первого президента Казахстана.