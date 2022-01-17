Новости

В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Подписан документ о порядке получения компенсации по ОСАГО для инвалидов 11:31
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом 11:13
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19 11:10
В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах 11:00
Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей 11:00
На портале госуслуг появился новый сервис 10:52
Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов 10:50
Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы 10:47
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока 10:41
Минфин предложил отвести госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам 10:36
Литва сократила срок карантина по коронавирусу 10:29
Мэр украинского города назвал "сумасшедшими" цены на газ 10:28
Над Москвой зависло лунное гало 10:08
Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона" 10:00
В ФАС рассказали о новом порядке формирования цен на электроэнергию 10:00
Автор фильмов "Лед" и "Спутник" пишет сценарий об искусственном интеллекте 10:00
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы 09:59
Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене 09:52
В Москве иномарка сбила женщину с ребенком 09:47
МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова 09:42
В КБР вновь заключили под стражу организатора восхождения на Эльбрус 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 11:00
Рубрика: В мире

Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей

Текст: Юрий Когалов

Зять первого президента Казахастана Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя президиума казахстанской Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Его заявление было опубликовано пресс-службой палаты.

Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", - отметил Кулибаев. По его словам, за эти годы удалось добиться многого, был налажен конструктивный диалог бизнеса и власти, создан благоприятный бизнес-климат.

Как заявили в правлении Нацпалаты, там с уважением относятся к решению Кулибаева. "Тимур Кулибаев стоял у истоков создания Национальной палаты предпринимателей и внес большой вклад в становление палаты как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти", - отметили в правлении.

На очередном заседании президиума его члены определят кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя.

Примечательно, что ранее руководящие посты в крупных компаниях покинули другой зять Назарбаева (муж младшей дочери) Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, состоящий в отношениях со старшей дочерью первого президента Казахстана.

В мире экс-СССР Казахстан

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане