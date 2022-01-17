Новости

Мать Гарри Поттера могут сделать транс-персоной в новом сериале 13:00
Актриса из "Клона" Франсуаза Фортон умерла от рака 12:32
Появился официальный трейлер мини-сериала "Изобретая Анну" 12:14
Вышел трейлер мультфильма про Пиноккио - с оригинальным Буратино 11:47
Умер соавтор "Приключений итальянцев в России" Владислав Шпак 11:42

Звезда шоу "Беременна в 16" Джордан Кашмьер умерла в 26 лет

Новости
    17.01.2022, 11:56
Текст:   Олег Усков

Джордан Кашмьер, чья тернистая жизнь в качестве беременного бездомного подростка обстоятельно освещалась в рамках реалити-шоу MTV "Беременна в 16" (16 and Pregnant), умерла в Мэриленде на 27-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на мать женщины. Причины смерти не обозначаются.

Джордан стала звездой реалити в 2014-м, когда MTV сделало героями своего шоу беременную девушку-подростка и ее бойфренда Дерека Тейлора. Семья, не одобрявшая их отношений, отреклась от несчастной, а когда Тейлор так и не смог найти работу, бедолаги оказались на улице. В конце концов у них родилась дочь Ив.

Пара рассталась после финала сезона шоу, и неприятности Джордан продолжились - у нее умер отец, а права опеки над Ив отошли к матери Тейлора. В 2017-м девушку арестовали за хранение наркотиков, она работала стриптизершей и все такое прочее.

Изданием отмечено, что в какой-то момент Джордан таки удалось перебороть пороки, и в январе прошлого года она рапортовала, что уже год как "чиста".

16 and Pregnant транслировалось на протяжении шести сезонов, породив целую россыпь спин-оффов - "Молодые мамочки", "Молодые мамочки-2", "Молодые мамочки: Юные и беременные", "Молодые мамочки-3" и так далее.

Ранее сообщалось, что участник реалити "Холостячки" умер в 34 года.

Новости

Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Актер из "Кухни" Иван Рудаков умер в 43 года от последствий COVID 16.01.2022
В Москве госпитализирована 37-летняя вдова создателя "Ералаша" 16.01.2022
Вышел новый тизер сериала Marvel "Лунный рыцарь" 16.01.2022
⧣ США
Фото: youtube.com/ South Park Studios
Стала известна дата выхода 25-го сезона мультсериала South Park 16.01.2022
Умер исполнитель одной из самых известных песен о любви Фред Пэррис 16.01.2022
Актриса Лесли Грейс впервые показала себя в образе Бэтгерл 15.01.2022
⧣ утраты
Фото: iStock
В Нидерландах умер режиссер советских музыкальных комедий Рамиз Алиев 16.01.2022
Умер культовый французский режиссер Жан-Жак Бенекс 16.01.2022
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 15.01.2022
⧣ телевидение
Фото: twitter.com/ IlliniWrestling
Звезда шоу "Холостячки" Клинт Арлис умер в 34 года 15.01.2022
Стало известно место похорон телеведущего Михаила Зеленского 14.01.2022
Певица и ведущая Клава Кока попала в больницу после отдыха в Куршевеле 14.01.2022