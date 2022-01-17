Звезда шоу "Беременна в 16" Джордан Кашмьер умерла в 26 лет

Джордан Кашмьер, чья тернистая жизнь в качестве беременного бездомного подростка обстоятельно освещалась в рамках реалити-шоу MTV "Беременна в 16" (16 and Pregnant), умерла в Мэриленде на 27-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на мать женщины. Причины смерти не обозначаются.

Джордан стала звездой реалити в 2014-м, когда MTV сделало героями своего шоу беременную девушку-подростка и ее бойфренда Дерека Тейлора. Семья, не одобрявшая их отношений, отреклась от несчастной, а когда Тейлор так и не смог найти работу, бедолаги оказались на улице. В конце концов у них родилась дочь Ив.

Пара рассталась после финала сезона шоу, и неприятности Джордан продолжились - у нее умер отец, а права опеки над Ив отошли к матери Тейлора. В 2017-м девушку арестовали за хранение наркотиков, она работала стриптизершей и все такое прочее.

Изданием отмечено, что в какой-то момент Джордан таки удалось перебороть пороки, и в январе прошлого года она рапортовала, что уже год как "чиста".

16 and Pregnant транслировалось на протяжении шести сезонов, породив целую россыпь спин-оффов - "Молодые мамочки", "Молодые мамочки-2", "Молодые мамочки: Юные и беременные", "Молодые мамочки-3" и так далее.

Ранее сообщалось, что участник реалити "Холостячки" умер в 34 года.