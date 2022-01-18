Сам Филби говорил, что лучшую половину жизни он прожил в Москве. 25 лет из своих 76 Филби считал настолько радостными, что приравнял их к половине. И 18 его московских лет были прожиты в любви и согласии с женой Руфиной Ивановной Пуховой-Филби в уютной квартире в тихом переулке в центре города. Они называли свое жилище "Островом на шестом этаже", напоминавшем Киму о родной Британии.
После ухода Кима Руфина Ивановна стала хранительницей не только памяти, но и всего оставшегося после мужа. Сколько же раз довелось мне бывать в этой ухоженной и дышащей британской стариной квартире. Слушать рассказы Руфины о вещах, ее заполнявших. Вот любимый приемник Филби "Фестиваль". Нажимаешь, даже надавливаешь на старинную клавишу, и столовая наполняется английской речью: "Фестиваль" всегда, как при Киме, настроен на английскую волну. А вот старинный и немалых размеров дубовый стол из монастырской трапезной, присланный в Москву Киму одним из оставшихся верных ему друзей не по разведке - по жизни. Целая история связана с гравюрой Пиранези "Колонна Антонина" в тонкой рамочке. В посольство СССР в Лондоне явился неизвестный и попросил передать гравюру Филби. И просьбу выполнили. Как рассказывала Руфина Ивановна, муж сразу догадался от кого подарок. Это посылал ему свой последний перед скорой кончиной привет друг по пятерке Энтони (отсюда и "Колонна Антонина") Блант, бывший хранитель королевских галерей. И как же много таких вот страничек и главок из жизни выдающегося разведчика ХХ века.
Ким и Руфина не оставили потомства. Не дай бог, все это историческое богатство исчезнет. И тогда ученики Филби, писатели, историки, люди его профессии создали с благословения Руфины Ивановны Фонд памяти Кима Филби. Мы выступали с рассказами о его жизни перед студентами и самой разнообразной публикой. Интерес - огромный. Издали две книги о Филби. Запустили сайт на русском языке, где детально и без всяких небылиц рассказывали о многолетней работе "Кембридж Файв" и ее руководителя. А в этом году сайт с помощью добрых людей "заговорил" и по-английски, став международным. Скрупулезно сделана опись всего в квартире хранившегося. Конечно, все это было бы невозможно без помощи СВР.
В 2021-м Руфина Ивановна Пухова-Филби ушла на 89-м году жизни. И по ее завету руководитель Фонда Памяти Кима Филби, его любимый ученик Михаил Богданов вручил Сергею Нарышкину Акт о передаче экспонатов из квартиры Кима Филби в Зал истории внешней разведки. А российский политолог Вероника Крашенинникова, возглавлявшая работу по созданию сайта о "Кембриджской пятерке", рассказала руководителю внешней разведки и представителям прессы о запуске англоязычной версии сайта. Вещи в надежных руках.