Английский аристократ Гарольд Адриан Рассел Филби, он же просто Ким Филби, родился в январе 1912 года. В дни 110-летия великого разведчика, верой и правдой служившего нашей стране больше полувека, состоялось важное событие. Во вторник, 18 января, в Российском историческом обществе директор Службы внешней разведки РФ, председатель РИО Сергей Нарышкин принял от "Фонда Кима Филби" 54 экспоната из квартиры, где долгие годы жил руководитель знаменитой "Кембриджской пятерки". Пожалуй, самой результативной группы в истории всей мировой разведки.

Это фото Кима Филби его жена Руфина Ивановна считала лучшим. Фото: Из книги Николая Долгополова "Ким Филби"

Сам Филби говорил, что лучшую половину жизни он прожил в Москве. 25 лет из своих 76 Филби считал настолько радостными, что приравнял их к половине. И 18 его московских лет были прожиты в любви и согласии с женой Руфиной Ивановной Пуховой-Филби в уютной квартире в тихом переулке в центре города. Они называли свое жилище "Островом на шестом этаже", напоминавшем Киму о родной Британии.

"Фонд Кима Филби" передал Сергею Нарышкину 54 экспоната из квартиры легендарного разведчика для Зала истории внешней разведки

После ухода Кима Руфина Ивановна стала хранительницей не только памяти, но и всего оставшегося после мужа. Сколько же раз довелось мне бывать в этой ухоженной и дышащей британской стариной квартире. Слушать рассказы Руфины о вещах, ее заполнявших. Вот любимый приемник Филби "Фестиваль". Нажимаешь, даже надавливаешь на старинную клавишу, и столовая наполняется английской речью: "Фестиваль" всегда, как при Киме, настроен на английскую волну. А вот старинный и немалых размеров дубовый стол из монастырской трапезной, присланный в Москву Киму одним из оставшихся верных ему друзей не по разведке - по жизни. Целая история связана с гравюрой Пиранези "Колонна Антонина" в тонкой рамочке. В посольство СССР в Лондоне явился неизвестный и попросил передать гравюру Филби. И просьбу выполнили. Как рассказывала Руфина Ивановна, муж сразу догадался от кого подарок. Это посылал ему свой последний перед скорой кончиной привет друг по пятерке Энтони (отсюда и "Колонна Антонина") Блант, бывший хранитель королевских галерей. И как же много таких вот страничек и главок из жизни выдающегося разведчика ХХ века.

Ким Филби на Красной площади в Москве. Фото: cambridge5.ru

Ким и Руфина не оставили потомства. Не дай бог, все это историческое богатство исчезнет. И тогда ученики Филби, писатели, историки, люди его профессии создали с благословения Руфины Ивановны Фонд памяти Кима Филби. Мы выступали с рассказами о его жизни перед студентами и самой разнообразной публикой. Интерес - огромный. Издали две книги о Филби. Запустили сайт на русском языке, где детально и без всяких небылиц рассказывали о многолетней работе "Кембридж Файв" и ее руководителя. А в этом году сайт с помощью добрых людей "заговорил" и по-английски, став международным. Скрупулезно сделана опись всего в квартире хранившегося. Конечно, все это было бы невозможно без помощи СВР.

В 2021-м Руфина Ивановна Пухова-Филби ушла на 89-м году жизни. И по ее завету руководитель Фонда Памяти Кима Филби, его любимый ученик Михаил Богданов вручил Сергею Нарышкину Акт о передаче экспонатов из квартиры Кима Филби в Зал истории внешней разведки. А российский политолог Вероника Крашенинникова, возглавлявшая работу по созданию сайта о "Кембриджской пятерке", рассказала руководителю внешней разведки и представителям прессы о запуске англоязычной версии сайта. Вещи в надежных руках.

"Мой путь" в исполнении Фрэнка Синатры был одной из любимых мелодий Кима. Фото: Константин Завражин



