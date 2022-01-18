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18 января 2022 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 17 января 2022 года № УГ-20 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Перенести на более поздний срок и до особого указания проведение следующих культурно-массовых мероприятий - фестивалей, смотров, конкурсов.

Перенести на более поздний срок и до особого указания проведение физкультурно-массовых мероприятий.";

2) в пункте 10 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- запретить проведение собраний трудового коллектива и иных массовых мероприятий с количеством работников и (или) приглашенных свыше 30 человек;";

3) пункт 24 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) дополнить абзацем следующего содержания:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).";

4) пункт 27 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан (муниципальным оперативным штабам по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции) дополнить абзацем следующего содержания:

"- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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