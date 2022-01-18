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18.01.2022,  
09:56
Текст:  Антон Валагин

Британия поставит Украине противотанковое оружие

Фото: U.S. Army/Wikimedia.org Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
Фото: U.S. Army/Wikimedia.org

Великобритания расширит военную помощь Украине, включив в нее оружие для борьбы с танками.

Фото: Defense Express / youtube.com
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- Мы приняли решение поставлять Украине легкие, противотанковые, оборонительные системы. Небольшое количество английского персонала проведет обучение на ранней стадии, а затем вернется в Соединенное Королевство, - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин.

Поставки пройдут в рамках плана военного сотрудничества Лондона и Киева Orbital. Он действует с 2015 года. До 2019-го британские военные занимались обучением украинских коллег и подготовили более 22 тысяч человек. Затем Orbital дополнился военно-морской компонентой. Украина потеряла значительную часть своего флота и Англия помогает в его восстановлении, отметил Уоллес. Его ведомство согласовало с Киевом поставку двух противоминных кораблей и совместное строительство восьми новых кораблей с современным вооружением. Теперь к ним добавилось сухопутное вооружение.

Речь может идти об американских ПТРК Javelin из арсенала британской армии, а также (и более вероятно) противотанковых гранатометах совместной шведско-британской разработки NLAW. Производство этих комплексов развернуто в Белфасте в кооперации с другими британскими компаниями.

Срок хранения NLAW составляет 20 лет, а первые закупленные британскими военными партии гранатометов находятся на службе более 12 лет. Так что их отправка на Украину для "утилизации" имеет практический смысл, считает bmpd. По данным украинских СМИ, 17 января в Киев прибыли два британских военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III - по всей видимости, поставки противотанковых систем уже начались.

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