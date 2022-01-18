ФСБ опубликовала уникальные архивы о деятельности сотрудников НКВД в тылу врага

Ровно 80 лет назад, 18 января 1942 года, приказом НКВД СССР N 00145 было создано 4-е Управление НКВД СССР, в задачу которого входили разведка и диверсии в тылу противника. Главой диверсионного управления был назначен старший майор госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов.

Центр общественных связей ФСБ во вторник опубликовал цифровые копии рассекреченных документов о деятельности сотрудников 4-го Управления в годы войны. В их числе - уникальное спецдонесение командира опергруппы "Олимп", действовавшей в августе-сентябре в Словакии. Донесение было направлено командиром "Олимпа" майором Виктором Карасевым начальнику 4-го Управления НКВД Павлу Судоплатову. В свою очередь Судоплатов уже адресовал его вышестоящему руководству НКВД - Меркулову и Кобулову.

Так, согласно сообщению Карасева, которое было доставлено в Москву самолетом из-за линии фронта, - "Днем 4 августа без единого выстрела перешли границу Польши и Словакии у места Вишня Комарик, где занимала оборону, рота словаков и 10 немцев. Русские эмигранты и местные партизанские отряды и группы, в частности, отряд Ягупова, пытались нас столкнуть со словацкими частями, распуская слухи о том, что мы власовцы. В связи с этим словаки подтянули танки и артиллерию, чтобы обстрелять нас. Благодаря проведенной разведке этой провокации удалось избежать..."

В первые дни, когда отряд расположился в местечке Крыже, словацкое население относилось к нему с подозрением, но когда поняли, что все слухи оказались ложными, отношение местных изменилось. Они начали приносить еду и одежду, помогать советским бойцам. Вскоре начали прибывать словаки с просьбой принять их в отряд. Оперативная группа, которая была пополнена за счет местных жителей, 11 августа выдвинулась в лесной массив. С 13 по 20 августа отряды Нефедова и Карасева взорвали два железнодорожных и один автомобильный мосты. 25 августа была подорвана железнодорожная станция Маргецаны. Еще один деревянный мост был сожжен в ночь на 29 августа. Немцы 1 и 2 сентября оккупировали Восточную Словакию и начали разоружать словацкие гарнизоны. Согласно сообщению Карасева, "Словацкая армия, особенно офицерский состав, деморализована и была не в состоянии вести какую-либо борьбу против немцев".

В итоге советская опергруппа из бежавших в леса словацких военных за два дня сформировала 20 боевых отрядов по 100 человек. "Олимп" и созданные ею словацкие отряды 3 и 4 сентября вели ожесточенные бои с пехотой и танками противника, который ввел в действие тяжелую артиллерию. Так, группа майора словацкой армии Васатки вместе с отделением майора Карасева вела бой между населенными пунктами Раславице и Дэмьята, где подбила и сожгла 5 автомашин и автобус гитлеровцев. Та же группа разбила крупную немецкую автоколонну у Раславице, уничтожив 9 автомашин и до 100 немцев. В этом бою погиб майор Васатка.

Спецсообщение командира "Олимпа" Виктора Карасева о действиях группы в Словакии в 1944 году. Фото: fsb.ru

В донесении Карасева говорится о ежедневных ожесточенных боях с превосходящими силами немцев, которые тем не менее несут большие потери и даже попадают в плен к бойцам Карасева. Виктор Карасев с сентября 1942 года командовал отрядом спецназначения НКВД "Олимп", который впоследствии стал крупным интернациональным партизанским соединением имени Александра Невского. Оно провело 130 операций в Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии и Венгрии, пройдя с боями более 11 тысяч километров. Было взято в плен либо уничтожено свыше 600 солдат и офицеров противника и коллаборационистов, пущено под откос 56 эшелонов, уничтожено 61 паровоз, 429 вагонов, платформ и цистерн с топливом, 27 мостов, 8 учреждений и складов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Виктор Карасев был удостоен звания Героя Советского Союза. Заместителем Карасева по разведке был другой легендарный сотрудник органов госбезопасности - знаменитый разведчик Алексей Ботян.

Если говорить об истории создания спецподразделения по борьбе с вражескими спецслужбами и войсками за линией фронта, то, как напомнили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, его создание было обусловлено быстрым продвижением гитлеровской армии вглубь СССР.

Отряд спецназначения НКВД стал крупным партизанским соединением, которое провело 130 операций

При организации зафронтовой работы советских диверсантов был учтен партизанский опыт Отечественной войны 1812 года, когда русская земля горела под ногами у наполеоновских войск. Приказом НКВД СССР от 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел была образована Особая группа под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт во время гражданской войны в Испании. Были также созданы Войска Особой группы, которые позже преобразовали в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения - ОМСБОН. На базе Особой группы был сформирован 2-й отдел НКВД СССР, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление, которым на протяжении всей Великой Отечественной войны вместе с Судоплатовым руководили его заместители: Наум Эйтингон, Варлам Какучая и Николай Мельников. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД проходили специальную подготовку, которая позволяла вести бой с превосходящими силами противника, воевать при любой погоде, и днем и ночью, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до артиллерийских орудий.