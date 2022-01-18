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18.01.2022,  
17:31
Текст:  Николай Грищенко

Как автомат АК-74 восстановил стрелковый паритет СССР с США

18 января 1974 года на вооружение армии Советского Союза были приняты новый автомат Калашникова - АК-74 и созданный на его базе ручной пулемет РПК-74. Новое оружие было разработано под малоимпульсный патрон 5,45×39 мм.
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

"Этим достигался паритет в области стрелкового оружия с вооруженными силами США, которые в ходе войны во Вьетнаме начали переход на винтовки М16А1 калибра 5,56 мм", - сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

К перевооружению СССР подтолкнуло осмысление боевого опыта войны во Вьетнаме. Оказалось, что американская автоматическая винтовка M16 и карабин XM177 были легче и более точны, чем советский Калашников. Преимущество в огневой мощи "зеленым беретам" давал патрон 5,56 мм. Зато автомат Калашникова отличался фантастической надежностью и способностью вести огонь даже при отсутствии должного технического обслуживания.

В Советском Союзе решили восстановить стрелковый паритет, и в 1966 году началась разработка нового патрона 5,45 мм. Уменьшение калибра привело к уменьшению массы патрона более чем в 1,5 раза. Значительно увеличивалась начальная скорость пули, дальность прямого выстрела увеличилась примерно на 100 метров. В результате этих и ряда других факторов улучшалась меткость при стрельбе очередями. А конструкция удлиненной пули обеспечила сочетание устойчивой настильной траектории с убойным действием не хуже, чем у пули образца 1943 года.

Одновременно с работами над новым боеприпасом в КБ оружейных заводов начались работы над новым стрелковым оружием. Из десяти представленных на конкурсные испытания образцов до войсковых испытаний дошли автомат СА-006 Александра Константинова и АК-74.

На полигонных испытаниях выяснилось, что благодаря уменьшенному патрону оба образца превосходят предшественника по кучности стрельбы. Меньшая отдача и большая настильность малокалиберного патрона 5,45 мм минимум на треть увеличивали число успешно пораженных целей при одинаковом расходе патронов по сравнению с оружием калибра 7,62 мм.

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
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Благодаря тому, что автоматы Калашникова уже были освоены в производстве, военные отдали предпочтение АК-74. Первым боевым испытанием для нового оружия стали пустыни и горы Афганистана, где калибр 5,45 мм показал все свои достоинства.

"В то же время большая часть блока НАТО все еще имела на вооружении автоматические винтовки под патрон 7,62×51 мм, над которыми автомат АК-74 имел заметное преимущество по габаритам, эффективности автоматического огня и массе носимого боекомплекта", - резюмировали в концерне.

Советские морские пехотинцы с АК-74. Фото: U.S. Department of Defense / wikipedia.org

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