Решение Московской трехсторонней комиссии от 11 января 2022 года № 77-1362 по регулированию социально-трудовых отношений от 7 октября 2021 года "О величине прожиточного минимума в городе Москве в 2022 году"

В целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", учитывая показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2022 год, Московская трехсторонняя комиссия решила:

1. Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в следующих значениях:

- в расчете на душу населения - 18 714 рублей;

- для трудоспособного населения - 21 371 рубль;

- для пенсионеров - 14 009 рублей;

- для детей - 16 174 рубля.

2. Рекомендовать Правительству Москвы принять соответствующие нормативные правовые акты.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Председатель Московской Федерации профсоюзов М.И.Антонцев

Председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Е.В.Панина







