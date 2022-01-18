Решение Московской трехсторонней комиссии от 11 января 2022 года № 77-1362 по регулированию социально-трудовых отношений от 7 октября 2021 года "О величине прожиточного минимума в городе Москве в 2022 году"

Новости

Собянин продлил домашний режим и удаленку из-за угрозы "омикрона" 15:00
Голикова: "Омикрон" активно развивается внутри России 14:53
Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней 14:51
Губернатор Подмосковья перенес обращение к жителям из-за коронавируса 14:49
Столичный оперштаб отметил стабильный уровень госпитализаций с COVID-19 14:45
Бербок возложила цветы к могиле Неизвестного солдата 14:44
Голикова: Заболеваемость коронавирусом выросла в 67 регионах России 14:44
Мишустин предложил привлекать студентов в кол-центры по коронавирусу 14:42
Михаил Мишустин сообщил о переносе Российского инвестиционного форума 14:36
Кабмин направит 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом 14:33
Голикова: "Омикрон" стал доминирующим штаммом в Москве и Петербурге 14:30
Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удаленку 14:25
Володин: Для педофилов готовим новые отягчающие обстоятельства 14:16
Путин пообщается с олимпийцами перед поездкой в Пекин 14:13
Нарышкин сравнил террор на Украине с временами гитлеровской оккупации 14:02
Мишустин отложил маркировку велосипедов и ввел для кресел-колясок 14:02
Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему санкций против банков РФ 13:52
Мошенника из Норвегии задержали в Москве 13:48
Главой Европарламента избрана Роберта Метсола 13:48
Жириновский призвал запретить крещенские купания в этом году 13:47
Песков рассказал о возможном участии Путина в крещенских купаниях 13:42
Песков рассказал о подготовке Послания президента 13:40
Захарова: Российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы 13:38
IKEA выпустила в продажу игрушку по рисунку школьника из Петербурга 13:35
Умер единственный шестикратный обладатель Кубка европейских чемпионов 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
18 января 2022 г.

Решение Московской трехсторонней комиссии от 11 января 2022 года № 77-1362 по регулированию социально-трудовых отношений от 7 октября 2021 года "О величине прожиточного минимума в городе Москве в 2022 году"

Дата подписания 11 января 2022 г.
Опубликован 18 января 2022 г.

В целях реализации Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", учитывая показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2022 год, Московская трехсторонняя комиссия решила:

1. Согласовать величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в следующих значениях:

- в расчете на душу населения - 18 714 рублей;

- для трудоспособного населения - 21 371 рубль;

- для пенсионеров - 14 009 рублей;

- для детей - 16 174 рубля.

2. Рекомендовать Правительству Москвы принять соответствующие нормативные правовые акты.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Председатель Московской Федерации профсоюзов М.И.Антонцев

Председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Е.В.Панина



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией