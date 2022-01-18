Мошенники наживаются на невнимательности пользователей магазинов приложений

В App Store и Google Play есть множество приложений, которые формально не нарушают никаких правил, но на самом деле являются мошенническими. Одно из них, AmpMe, заработало за год 13 млн долларов, сообщил в своем Twitter разработчик Коста Элефтериу, создатель популярной клавиатуры для iPhone и iPad.

Приложение не выполняет никаких функций, кроме увеличения или уменьшения громкости на iPhone. Но если пользователь загружает его, перед первым запуском появляется окно "Начать период бесплатного" доступа, которое никак нельзя обойти. После окончания бесплатного доступа с пользователя будет списываться 1990 рублей в месяц и с точки зрения правил App Store все верно - приложение выполняет заявленную функцию.

"Перед скачиванием любого не сильно известного приложения необходимо ознакомиться с отзывами других пользователей, - говорит Михаил Бочаров, PR-менеджер ESET в России. -Если отзывов единицы или их нет совсем, приложение может оказаться созданной мошенниками однодневкой. Также не лишним будет изучить репутацию разработчика приложения, набрав запрос в любом из поисковиков".

По словам специалиста, при установке неизвестных приложений стоит внимательно относиться к тому, какие разрешения оно просит. "Если к функциям геолокации, камере, микрофону, списку контактов и др. есть доступ у приложения с непонятным названием или без иконки с логотипом, то это сигнал о наличии шпионского или другого нежелательного ПО", - заключает Бочаров.

Проверить, есть ли на устройстве приложения с подключёнными платными опциями, можно в разделе "Подписки" в Google Play Store и App Store, продолжает Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар". "В разделе отражается информация по каждому скачанному приложению, за этим тщательно следят Apple и Google. Разработчики программ обязательно должны передавать данные о платных подписках. Если подписка была оформлена случайно, ее можно отменить в этом же разделе, чтобы после бесплатного периода внезапно для пользователя не списались деньги", - добавляет специалист.