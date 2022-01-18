Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.01.2022,  
14:21
Текст:  Алексей Моисеев

Мотоциклетный танк и бетонный "Абрамс": как готовят военных во Вьетнаме

В частях Вьетнамской народной армии в ходе боевой подготовки использовались необычные макеты военной техники. Например, бронетехнику противника обозначали образцы, лишь отдаленно напоминающие настоящие танки.

На один из них установили бочкообразную невращающуюся башню с антенной и пружинами, изображающими наружное оборудование.

В крыше находился один продолговатый люк, перед которым приварили макет командирской башенки с установленной имитацией крупнокалиберного зенитного пулемета.

Пушку изобразили коротким отрезком стальной трубы с "дульным тормозом". Интересно, что "танк" двигался благодаря установке на обычный двухколесный мотоцикл.

На появившемся в Сети видео заметно отсутствие топливного бака. Судя по этому факту, образец находится в нерабочем состоянии и хранится военнослужащими как своеобразная историческая реликвия.

Нужно отметить, что в настоящее время национальные производители Вьетнама освоили выпуск современных средств обучения, в том числе компьютерных тренажеров. Например, для экипажей модернизированных на собственных оборонных предприятиях танков Т-54М. Передовое оборудование позволяет эффективно отрабатывать работу механиков-водителей, наводчиков и командиров.

Фото: Defense Express / youtube.com
Новая легкая украинская БМП будет весить 18 тонн

Для того чтобы бойцы умели хорошо различать типы зарубежных танков и боевых машин пехоты, местные армейские умельцы на одном из полигонов несколько лет назад соорудили полномасштабные бетонные модели американских M1А2 Abrams и M2 Bradley.

Интересно, что во Вьетнаме в 2020 году появился первый в мире памятник российскому основному боевому танку Т-90С, находящемуся на вооружении бронетанковых подразделений сухопутных войск этого государства Юго-Восточной Азии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Моисеев
Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии 17.01.2022
Автомат для спецназа: необычный тест АК-105 показали на видео 14.01.2022
Видео: наркокартели Мексики начали применять дроны с бомбами 14.01.2022
фото
Башню со 120-мм пушкой испытывали на китайском танке Type 69 12.01.2022
Необычные машины создали на базе танков Т-55 в Египте 12.01.2022
Вьетнам
Противотанковый "Крюк": российский гранатомет РПГ-30 замечен во Вьетнаме 22.12.2021
Самоходки СУ-100 прошли капитальный ремонт во Вьетнаме 20.12.2021