Omega выпустила часы к зимней Олимпиаде в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине уже не за горами: их старт назначен на 4 февраля. Это тридцатые игры, в которых швейцарский часовой бренд Omega выступает в качестве официального хронометриста. В честь этой годовщины Omega выпустила стальную модель на стальном браслете Seamaster Aqua Terra Beijing 2022.

Ее отличительная особенность - тема зимы, воплощенная в белом цвете циферблата из керамики с узором "иней". Этот ледяной узор - дань уважения зимним видам спорта: горным лыжам, бобслею, бегу на коньках, хоккею.

Фото: пресс-служба

Вороненые индексы и стрелки покрыты белым люминесцентным составом Super-LumiNova. Надпись "Seamaster" и четыре четвертные цифры нанесены красной краской. На задней крышке с характерным для моделей Aqua Terra волнообразным краем выгравирована эмблема Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Фото: пресс-служба

Механизм Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 8900 отвечает высочайшим в часовой индустрии стандартам точности и устойчивости к воздействию магнитных полей. Новая модель Seamaster поставляется в фирменном подарочном футляре и сопровождается полной гарантией сроком на 5 лет.