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18.01.2022,  
11:15
Текст:  Светлана Цыганкова

Парадный карабин: как СКС стал самым популярным церемониальным оружием

Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков \ РИА Новости

Самым распространенным в мире церемониальным оружием считается самозарядный карабин Симонова. Еженедельник "Звезда" разбирался, что символизирует оружие, стоящее на вооружении почетных караулов в армиях различных стран мира.

Издание проанализировало церемониальное оружие, которое используется военными Ватикана, Японии, США, Германии. В каждой стране есть собственное оружие для почетных церемоний.

В России это самозарядный карабин Симонова. Советский конструктор Сергей Гаврилович Симонов создавал его как массовое оружие под новый промежуточный патрон 7,62х39 миллиметра. СКС приняли на вооружение в 1949-м. Но в эти же годы начали поставлять в войска автомат Калашникова, который и стал основным стрелковым оружием армии.

А СКС не ушел в запас. Его использовали подразделения радиотехнических войск ПВО, инженерные и военно-строительные части, а сегодня - караулы военизированной охраны объектов.

Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
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Но чаще самозарядный карабин Симонова можно увидеть на военных парадах и торжественных церемониях с участием войск. Он стоит на вооружении почетных караулов 154-го отдельного комендантского полка Вооруженных сил и Президентского полка РФ. С ним военнослужащие участвуют в протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне и в военных парадах.

СКС оценили и во многих зарубежных странах, где он также является участником протокольных мероприятий. Это Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Северная Корея, Куба, Монголия и десятки государств Азии и Африки. В Китае карабин Type 56 у почетных караулов - также немного модифицированная версия самозарядного карабина Симонова.

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