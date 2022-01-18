Песков оценил шансы участия ЕС в консультациях по безопасности

Страны Евросоюза участвуют в переговорах по гарантиям безопасности России по линии ОБСЕ и НАТО, вопрос отдельных консультаций с ЕС можно рассмотреть, но он не принципиальный. Москва главное получить ответ. Об этом заявил, отвечая на брифинге журналистам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе страны, которые входят в Евросоюз, участвуют в процессе и по линии ОБСЕ, и по линии НАТО", - заметил пресс-секретарь президента. "А насколько ЕС хочет быть отдельным участником этих консультаций - вопрос, который можно рассматривать, но он не принципиальный", - добавил он, комментируя по просьбе журналистов заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Мы ставили вопросы в первую очередь перед американцами и проекты двух документов были переданы в Вашингтон", - напомнил Песков. А также в европейские столицы, добавил он. Прошло три трека переговоров. "ЕС все больше говорит о необходимости развития собственного измерения политики обороны и безопасности, это давние разговоры, делаются определенные шаги, но нужно самим европейцам разбираться между собой и с американцами", - считает пресс-секретарь президента.

"Наша постановка вопроса предельно понятная и ясная, а как будут формулироваться ответы, путем каких консультаций - это, скорее, вопрос европейцев, не наш", - продолжил Песков. России главное - получить ответ, заключил он.