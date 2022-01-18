Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.01.2022,  
10:53
Текст:  Антон Валагин

Попадание ракеты в Ми-17 сняли на видео

В Сети появилось видео уничтожения военно-транспортного вертолета Ми-17 ВВС Афганистана в провинции Вардак. В описании ролика сказано, что снят он был в марте 2021 года. Запечатлен момент попадания противотанковой управляемой ракеты, запущенной ополченцами полевого командира Абдул Гани Алипура.

Фото: U.S. Army/Wikimedia.org
Британия поставит Украине противотанковое оружие

В начале прошлого года отряды Алипура захватили два северных уезда Вардака. По всей видимости, уничтожение вертолета правительственных сил произошло тогда же. Попадание ракеты отрубило Ми-17 хвост. Вращаясь вокруг собственной оси, вертолет начал беспорядочное падение и упал на горный склон.

Ми-17 (Ми-171) многоцелевой вертолет российского производства, современный вариант Ми-8. Серийно выпускается с 1992 года, эксплуатируется в почти 40 странах мира.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Алексей Моисеев
Завершены испытания броневика "ВПК-Урал" для Росгвардии 17.01.2022
Автомат для спецназа: необычный тест АК-105 показали на видео 14.01.2022
Уничтожение вертолета Ми-24 в Йемене показали на видео 13.01.2022
вертолеты
Фото: Нина Падалко/ РИА Новости
Sohu: Эксперты назвали причины боевого долголетия истребителя МиГ-31 16.01.2022
Облик нового боевого вертолета утвердят в течение полутора лет 10.01.2022
Первый бой "Черной акулы": как проходило боевое крещение Ка-50 06.01.2022
Афганистан
Необычная реактивная установка "Град" замечена в Афганистане 27.12.2021
Талибы возвращают в строй реактивные самолеты 14.12.2021