Попадание ракеты в Ми-17 сняли на видео

Попадание противотанковой ракеты в Ми-17, Афганистан. pic.twitter.com/8tTt166Iex — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 18, 2022

В Сети появилось видео уничтожения военно-транспортного вертолета Ми-17 ВВС Афганистана в провинции Вардак. В описании ролика сказано, что снят он был в марте 2021 года. Запечатлен момент попадания противотанковой управляемой ракеты, запущенной ополченцами полевого командира Абдул Гани Алипура.

В начале прошлого года отряды Алипура захватили два северных уезда Вардака. По всей видимости, уничтожение вертолета правительственных сил произошло тогда же. Попадание ракеты отрубило Ми-17 хвост. Вращаясь вокруг собственной оси, вертолет начал беспорядочное падение и упал на горный склон.

Ми-17 (Ми-171) многоцелевой вертолет российского производства, современный вариант Ми-8. Серийно выпускается с 1992 года, эксплуатируется в почти 40 странах мира.