Губернатор Подмосковья перенес обращение к жителям из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перенес свое традиционное ежегодное обращение к жителям, в котором он обычно подводит итоги года и намечает новые планы и задачи. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, причина переноса - тревожная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Обращение, на которое в областном Доме правительства обычно собираются главы муниципалитетов, областные и муниципальные депутаты, общественники и эксперты, было намечено на 20 января.

"Но количество выявленных случаев заболевания COVID-19 растет с каждым днем, поэтому сейчас очень важно не создавать дополнительные риски для здоровья людей", - подчеркнули в пресс-службе.

Новая дата обращения пока не сообщается.