В Костроме детского тренера заподозрили в педофилии

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца тренера детской футбольной команды. Мужчину подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности подростков.

- Ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось в закрытом заседании. Подозреваемый отрицал причастность к совершению преступлений, в которых его подозревают, - сообщили в пресс-службе облсуда.

На тренера завели уголовное дело о развратных действиях в отношении двух и более лиц, половых сношениях с лицом, не достигшим 16 лет, (статьи 134 и 135 УК РФ).

- Обвинение пока не предъявлено, - сообщили "РГ" представитель регионального СК.