Подозреваемому по делу о гибели амурского министра продлили арест

Благовещенский городской суд продлил срок содержания под стражей жителю областного центра, обвиняемому в нанесении смертельных травм главе минцифры Амурской области Александру Курдюкову. По информации ТАСС, 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу пробудет за решеткой еще два месяца - до 19 марта.

Напомним, в середине июля прошлого года на одной из благовещенских турбаз между мужчинами произошел конфликт. В результате Александр Курдюков получил тяжелые травмы, в том числе травму головы. Через несколько дней министр скончался в больнице. Избившему его спортсмену предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование уголовного дела держит на контроле председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.