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18.01.2022 05:48
Рубрика: Происшествия

В Приморье водитель протащил за машиной полицейского и врезался в дом

Текст: Ольга Журман

В городе Находка нетрезвый водитель несколько метров протащил за машиной полицейского и врезался в стену дома. Инспектор госпитализирован с переломом ключицы, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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Водитель привлек внимание сотрудников ДПС, когда промчался на красный свет светофора. Они пустились в погоню за нарушителем, на неоднократные требования полицейских остановиться мужчина не реагировал. Но вдруг остановился.

"К нему подбежал инспектор ДПС, открыл дверь и попытался заблокировать дальнейшие действия нарушителя. В этот момент водитель внезапно начал движение и, протащив сотрудника полиции несколько метров, ударил машину о стену дома, причинив инспектору телесные повреждения", - рассказывает руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Попытки водителя скрыться после удара не удались, он заехал в тупик. Нарушителем оказался 20-летний местный житель, который вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, поэтому на него надели наручники. Парень выглядел нетрезвым, от медосвидетельствования отказался. Уже установлено, что обучения на право управления транспортным средством он не проходил.

В итоге Находкинский суд арестовал молодого человека на 15 суток и поместил в спецприемник. Материалы по факту применения насилия в отношении инспектора ДПС направлены следователям для принятия процессуального решения.

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