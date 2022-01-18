Нижегородские медики рассказали о состоянии мальчика, избитого матерью

Состояние мальчика, жестоко избитого матерью в поселке Юганец Володарского района, медики оценивают как удовлетворительное. Ребенку сделали рентгенографию черепа, оснований для госпитализации не было.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на специалистов Володарской ЦРБ. Представители региональных и муниципальных властей совместно с сотрудниками правоохранительных органов намерены проверить условия проживания, содержания и воспитания детей. После проверки будет принято решение об оказании помощи детям.

В министерстве социальной политики региона уточнили, что женщина воспитывает детей одна. У нее трое несовершеннолетних детей и одна взрослая дочь. Мать получает положенные ей пособия.

Напомним, на 43-летнюю жительницу поселка Юганец сегодня завели уголовное дело за жестокое избиение сына. Инцидент зафиксировала видеокамера в подъезде. Также возбуждено два административных дела - за неисполнение родительских обязанностей и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.