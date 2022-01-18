В Татарстане завели дело после убийства 10 щенков

В Татарстане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как жительница Набережных Челнов обнаружила мертвыми 10 щенков.

Информация о страшной находке была опубликована в социальных сетях. Трупы животных находились в полиэтиленовых пакетах и были выброшены у мусорной площадки садового товарищества "Заря".

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, расследование уголовного дела надзорное ведомство города взяло на контроль. Личность злоумышленника пока не установлена.