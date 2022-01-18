В Уфе из-за пожара эвакуировали 385 человек из онкодиспансера

18 января из главного корпуса республиканского клинического онкологического диспансера эвакуировали 385 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о задымлении в подвальном помещении онкодиспансера поступило спасателям в 13:12 по московскому времени. На место по повышенному рангу выехали силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона. К приезду пожарных в подвале главного корпуса наблюдалось горение на площади около двух квадратных метров и задымление.

На тушение подали один ствол РСК-50, работали два звена газодымозащитной службы. Была организована бесперебойная подача воды. В тушении принимают участие 46 человек и 16 единиц техники. На данный момент пожар локализован.

Погибших, травмированных нет.