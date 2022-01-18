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18.01.2022 15:37
Рубрика: Происшествия

В Ульяновске экстремалов оштрафовали за катание на сноуборде по дороге

Текст: Алексей Юхтанов

Полицейские нашли и оштрафовали экстремалов-нарушителей за катание на сноуборде за автомобилем по центральной улице Гончарова в Ульяновске, сообщила пресс-служба УМВД.

На горнолыжной трассе в Сочи погиб сноубордист

16 января в социальных сетях было размещено видео, на котором водитель Volkswagen Polo с нечитаемыми номерами на тросе катал сноубордиста по проезжей части.

На видео можно различить, как сноубордист катится по обочине дорог центральных улица города, в это время идет снег. Несколько раз экстремал падает, но после встает и продолжает движение.

Полицейские установили госномер автомобиля и управлявшего им водителя. Им оказался 19-летний житель Ульяновска.

В отношении водителя составили пять административных протоколов, предусматривающих наказания от 500 рублей штрафа до лишения права управления транспортным средством до трех месяцев. На сноубордиста сотрудники ГИБДД составили административный материал по статье 12.29 КоАП РФ.

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