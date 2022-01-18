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Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Солдат" Анатолий Басин

Новости
    18.01.2022, 15:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

17 января скончался российский актер театра, кино и ТВ Анатолий Басин - директор ресторана Бжезинский из "Моей прекрасной няни". Плюс на счету заслуженного артиста России роли в фильмах и сериалах "Солдаты", "Таксистка", "Закон и порядок", "Диверсант. Конец войны", "Юнкера", "Кармелита" и многих других.

О смерти артиста без указания причин сообщает академический театр драмы, где актер служил в течение 27 лет.

Басин родился 23 июля 1949 года. В 1971-м окончил Иркутское театральное училище.

В 1979-2006 годах служил в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова. С 2006-го жил и работал в Москве, но похоронят актера в родном городе.

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