Умер актер из "Сатисфакции" Гришковца Игорь Чирва

18 января в возрасте 58 лет скончался российский актер театра и кино Игорь Чирва. Об этом сообщается на сайте Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, где служил артист.

Игорь Иванович Чирва родился 1 июня 1964 года. В 1988-м окончил Иркутское театральное училище. Работал в Русском драматическом театре во Фрунзе. В 1994-м пришел в Иркутский драмтеатр, на сцене которого сыграл более шестидесяти ролей, вскоре став ведущим актером.

Среди экранных работ - "мужская мелодрама" Анны Матисон по сценарию Евгения Гришковца "Сатисфакция" и ее же комедия "Млечный путь", где партнером Чирвы были Безруков, Меньшов и Гафт.

Звание заслуженного артиста России получил в 2006-м.