Фото: Активисты МГЕР почтили память жертв блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге 900 активистов "Молодой гвардии" почтили память жертв блокады Ленинграда, выстроившись на Дворцовой площади в число "900", сообщили в пресс-службе МГЕР. Отметим, что эта цифра символизирует количество дней и ночей самой кровопролитной блокады в истории человечества.

"Блокада Ленинграда - одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней и ночей более 2,5 миллионов ленинградцев отстаивали родной город, подвергались голоду, холоду и регулярным бомбежкам. Наш долг - чтить память тех тяжелейших лет, героических защитников города и тех, кто положил свои жизни и здоровье на алтарь Великой Победы", - передает пресс-служба слова и.о. председателя Координационного Совета "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова.

Напомним, что 18 января в России отмечают годовщину прорыва фашистской блокады Ленинграда.