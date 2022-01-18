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18 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0547 "Об утверждении порядка направления Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии уведомлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, уведомлений об отказе во внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, уведомлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в уведомительном порядке, уведомлений о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия по заявлению заинтересованного лица, уведомлений о вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, в связи с размещением которого была установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 18 января 2022 г.

Зарегистрирован 17.01.2022 № 66897

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.01.2022 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г., регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17 ноября 2017 г. № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., регистрационный № 49817), от 6 апреля 2018 г. № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2018 г., регистрационный № 51488), от 27 февраля 2019 г. № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2019 г., регистрационный № 54915) (далее - Приказ № 173), за исключением положений, для которых пунктами 3, 4 настоящего приказа установлены иные сроки вступления в силу. Подпункт 1.1 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа № 173, но не ранее 1 февраля 2022 г. Подпункты 1.2, 2.1 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступают в силу со дня признания утратившим силу Приказа № 173, но не ранее 1 января 2023 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0547
(pdf, PDF, 499 Кб)