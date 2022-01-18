Зарегистрирован 17.01.2022 № 66897

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.01.2022 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г., регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17 ноября 2017 г. № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., регистрационный № 49817), от 6 апреля 2018 г. № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2018 г., регистрационный № 51488), от 27 февраля 2019 г. № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2019 г., регистрационный № 54915) (далее - Приказ № 173), за исключением положений, для которых пунктами 3, 4 настоящего приказа установлены иные сроки вступления в силу. Подпункт 1.1 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступает в силу со дня признания утратившим силу Приказа № 173, но не ранее 1 февраля 2022 г. Подпункты 1.2, 2.1 пункта 3 приложения к настоящему приказу вступают в силу со дня признания утратившим силу Приказа № 173, но не ранее 1 января 2023 г.