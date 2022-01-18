Зарегистрирован 17.01.2022 № 66898

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 17.01.2022 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г., регистрационный № 44412) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17 ноября 2017 г. № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., регистрационный № 49817), от 6 апреля 2018 г. № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2018 г., регистрационный № 51488), от 27 февраля 2019 г. № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2019 г., регистрационный № 54915).