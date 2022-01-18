С миру по нитке: Ирак одновременно эксплуатирует БРЭМ из пяти стран

В современной иракской армии, наверное, как нигде в мире эксплуатируется большое количество бронированных эвакуационных машин различных типов. В настоящее время в подразделениях сухопутных войск представлены образцы российского, китайского, американского, украинского и польского производства.

Например, выпускаемые в Нижнем Тагиле БРЭМ-1М и американские M88A2 Hercules. Первые предназначены для взаимодействия с Т-72М, Т-72М1 и Т-90С, вторые служат для совместной работы с гораздо более тяжелыми M1A1M.

Имеются также Type 653 производства КНР, закупавшиеся в ходе войны с соседним Ираном вместе с танками Type 69.

Украинским ремонтным предприятиям через посредников из США удалось поставить также БТС-5, являющиеся, по сути, копиями российских БРЭМ-1. Вся эта техника достаточно часто попадала в объективы фото- и видеокамер, в то же время менее известны польские WZT-2.

Такие гусеничные машины были созданы в первой половине 70-х годов. В качестве основы послужили средние танки Т-55. При собственной массе в 34000 кг они способны буксировать технику массой более 41000 кг. Мощность двигателя В-55 - 580 л.с.

Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. По пересеченной местности - 27 км/ч, с поврежденной машиной на прицепе - 15 км/ч.

Для преодоления по дну водных преград имеется специальное оборудование. Запас хода по топливу - 300 км.

Для самообороны установлен 12,7-мм пулемет ДШКМ.

Экипаж из четырех человек может задействовать кран с гидравлическим приводом, электросварочное оборудование, лебедку. Дороги расчищаются при помощи бульдозера.

WZT-2 активно использовались во время ирано-иракского конфликта, в ходе боевых действий в Кувейте, а также в событиях 2003 года. Как сообщается, в настоящее время уцелевшие образцы снова возвращены в строй.