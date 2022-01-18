Си Цзиньпин выступил на виртуальном форуме в Давосе

Си Цзиньпин отметил, что через две недели наступит Новый год по лунному календарю - год Тигра. В китайской культуре тигр - символ мужества и мощи, напомнил он, добавив, что в Китае популярны крылатые выражения про силу и энергию: "полный сил, как дракон и тигр", "драконовый взлет и тигриный прыжок". Стоящие перед человечеством суровые вызовы требуют от всех нас показать тигриное мужество для преодоления всевозможных трудностей и препятствий, устранения негативных последствий пандемии COVID-19, всестороннего восстановления социально-экономического развития ради светлого будущего человечества, продолжил председатель КНР.

Си Цзиньпин указал, что сейчас мир переживает невиданные за сто лет перемены, которые не ограничиваются сиюминутными событиями и географическим охватом. По его словам, эти перемены становятся все глубже и фундаментальнее. Он сказал, что в свете переплетающихся перемен и пандемии мир вступил в новый этап турбулентностей и преобразований. "Как победить коронавирус? Каким будет постковидный мир? Эти вопросы волнуют все народы мира и требуют от нас неотложного ответа", - констатировал китайский лидер.

Си Цзиньпин напомнил, что "если мир не укрепляется, то он увядает; если управление миром не движется вперед, то оно приходит в упадок". Мир развивается в движении противоречий, без противоречий не было бы самого мира, продолжил он. История доказывает, что человечество, выдержав разного рода испытания и преодолев кризисы, становится только сильнее, заявил председатель КНР. Для всех нас важно двигаться вперед и развиваться, следуя логике истории и велению времени, сказал Си Цзиньпин. По его мнению, следует уметь не только делать комплексные анализы исторических циклов, но и схватывать суть вопроса, пробившись сквозь его нюансы. Он добавил, что важно открывать новые возможности в кризисной и изменчивой ситуации, объединяя усилия для преодоления трудностей и вызовов.