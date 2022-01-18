Умерла звезда латиноамериканских сериалов Аврора дель Мар

Скончалась Аврора дель Мар, старейшая звезда аргентинских теленовелл. Как сообщает национальная пресса со ссылкой на Ассоциацию актеров страны, Аврора отошла в возрасте 88 лет в доме престарелых в Бернале 15 января.

В некрологе отмечено, что дель Мар была также одной из первых артисток-женщин на аргентинском радио.

Аврора Роза Борелло (настоящее имя) родилась в 1934-м и начала работать на радиостанции в родном Баия-Бланке уже в тринадцать лет. Там ее заметил директор Radio Splendid и убедил родителей девочки в перспективности их чада. Аврора перебралась в Буэнос-Айрес и оперативно сделала карьеру в театра и на экранах, долгое время параллельно оставаясь главной звездой радиоэфира страны, работая на практически всех ее ведущих станциях.

В кино дебютировала в начале 50-х, с 60-х сосредоточившись главным образом на телевидении.